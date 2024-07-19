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«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» официально

19 Июля 2024 • 14:14 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.45 2 2.65
20.07 20:00

«Ростов» объявил об аренде голкипера «Зенита» Даниила Одоевского. Соглашение между клубами рассчитано на сезон 2024/2025.

Даниилу Одоевскому 21 год, он является воспитанником «Зенита». За первую команду «сине-бело-голубых» Одоевский провёл одиннадцать матчей, в которых пропустил шесть голов.

Напомним, что в прошлом сезоне Даниил Одоевский на временной основе выступал за «Волгарь» в Мелбет-Первой лиге.

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Даниила Одоевского в 500 тысяч евро.

В первом туре Российской премьер-лиги «Ростов» будет играть против ЦСКА на своём поле. Матч пройдёт 20 июля.

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