Слишкович: У меня было предложение, но в тот момент я не мог бросить «Спартак»

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович признался, что у него было предложение от клуба РПЛ.

Специалист заявил, что в конце апреля или начале мая он получил предложение от команды Российской премьер-лиги.

«Я знал, что не остаюсь в «Спартаке». Я ответил: «Спасибо вам, но я не могу оставить команду и «Спартак» в этом моменте», — заявил Слишкович на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тренер добавил, что хотел выиграть Кубок России и попасть в тройку РПЛ вместе со «Спартаком».

Напомним, в конце сезона 41-летний Слишкович принял решение покинуть «Спартак» по собственному желанию.