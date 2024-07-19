Дмитрий Черышев: «В новом сезоне меньше всего жду борьбы за чемпионство от «Краснодара»

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге сезона-2024/25.

Специалист отметил, что ему сложно что-то сказать о команде Мурада Мусаева, и надо смотреть, как «быки» усилились.

«Честно говоря, от них меньше всего каких-то ожиданий, что касается борьбы за чемпионство. Шанс есть, но то, что они будут прям чемпионы с отрывом, не думаю», - приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом туре «Краснодар» на выезде сыграет против «Ахмата». Матч пройдет в воскресенье, 21 июля.