Экс-тренер «Спартака» сопоставил Промеса с Винисиусом из «Реала»

Бывший рулевой «Спартака» Владимир Слишкович указал на одну из причин неудачного выступления команды в весенней части чемпионата.

«На сборах чувствовалось, что у Квинси и Угальде всё получится. Они друг друга чувствовали очень хорошо. Но Квинси не смог вернуться в Россию. Не скажу, что мы потеряли все сборы, но мы многое ждали от Квинси и Угальде.

Знаете, а если Анчелотти останется без Винисиуса? Это то же самое, как «Спартак» без Промеса. Не было игрока, который делает разницу», - сказал Слишкович в интервью «Коммент.Шоу».

Напомним, что «Спартак» занял пятое место в прошлом чемпионате России.