У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ – Корнеев

Игорь Корнеев, который в своё время в «Зените» занимал пост спортивного директора, оценил работу клуба на летнем трансферном рынке. По словам Корнеева, активность питерского клуба связана со стремлением продолжать всё выигрывать. При этом экс-директор «сине-бело-голубых» отметил, что не видит конкурентов для «Зенита» в наступающем чемпионате России.

«Я не вижу ни одного конкурента. Тем более что «Зенит» ещё не закончил работу по трансферам», - цитирует Корнеева Metaratings.

В стартовом туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 20 июля.