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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ – Корнеев

19 Июля 2024 • 13:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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20.07 17:30

Игорь Корнеев, который в своё время в «Зените» занимал пост спортивного директора, оценил работу клуба на летнем трансферном рынке. По словам Корнеева, активность питерского клуба связана со стремлением продолжать всё выигрывать. При этом экс-директор «сине-бело-голубых» отметил, что не видит конкурентов для «Зенита» в наступающем чемпионате России.

«Я не вижу ни одного конкурента. Тем более что «Зенит» ещё не закончил работу по трансферам», - цитирует Корнеева Metaratings.

В стартовом туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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