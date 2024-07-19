Слишкович оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Владимир Слишкович высказался о работе бывшего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Босниец отметил, что испанский специалист проделал хорошую работу, но, к сожалению, допустил ряд ошибок.

«Я тоже ошибки сделал, потому что я был в этом штабе, ошибки сделали и игроки, так что легко на одного человека говорить», — заявил Слишкович в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Абаскаль покинул пост наставника столичного клуба в апреле после поражения от «Сочи», который занимал последнее место в турнирной таблице РПЛ. В июле стало известно, что он возглавил «Гранаду».