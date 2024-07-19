Ловчев назвал виновных в том, что Джикия пока не нашёл себе новый клуб

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, что защитник Георгий Джикия до сих пор не нашел себе команду.

Эксперт отметил, что его не удивляет то, что игрок находится в статусе свободного агента, ведь с ним очень плохо разошелся «Спартак», которому он служил верой и правдой на протяжении долгих лет.

«Со стороны прошлого тренера и руководителей «Спартака» это было безобразием. Ему не давали играть, масла в огонь подлил его агент, который должен был молчать», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия покинул стан «Спартака» после истечения контракта.