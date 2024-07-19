Байдачный рассказал, чего ждёт от матча «Ахмат» - «Краснодар»

«Я работал в «Ахмате», он всегда хорошо играл на своём поле. Поэтому с «Ахматом» всегда было тяжело играть. Но «Краснодар» - хорошая команда. Будет интересный матч, в котором сложно предсказать результат», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».