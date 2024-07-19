Байдачный рассказал, чего ждёт от матча «Ахмат» - «Краснодар»

Футбольный тренер Анатолий Байдачный высказал мнение о матче первого тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром».
«Я работал в «Ахмате», он всегда хорошо играл на своём поле. Поэтому с «Ахматом» всегда было тяжело играть. Но «Краснодар» - хорошая команда. Будет интересный матч, в котором сложно предсказать результат», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Матч «Ахмат» - «Краснодар» состоится на стадионе в Грозном в воскресенье, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В минувшем сезоне «Ахмат» занял десятое место, а «быки» - второе.
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