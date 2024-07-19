Смородская высказалась о возможном уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном уходе полузащитников Вендела и Клаудиньо из «Зенита».

Спортивный функционер отметила, что бразильцы являются ключевыми игроками команды с берегов Невы, и от них многое зависит, однако «сине-бело-голубые» готовы к их уходу, так как у них есть, кем их заменить.

«Думаю, «Зенит» не станет слабее, если Вендел и Клаудиньо уйдут. Уже есть игроки, которые смогут занять их место. Тем более клуб заработает, сделает новые трансферы», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Клаудиньо может перейти во «Фламенго», а Вендел перебраться в «Галатасарай».