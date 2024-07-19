Слишкович рассказал, почему Абаскаль не ставил Джикию в стартовый состав

Владимир Слишкович рассказал, почему бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не ставил в стартовый состав защитника Георгия Джикию.

Боснийский специалист считает, что это было связано со спортивным решением, ведь испанский специалист, скорее всего, не видел россиянина в стартовом составе.

«Георгия уважала раздевалка «Спартака». И его уважали соперники. Я считал, что Джикия может помочь команде», — заявил Слишкович в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, что Джикия сейчас находится в статусе свободного агента после окончания контракта со столичным клубом.