Глава «Зенита» пошутил над «Фламенго» после конфуза с бывшим президентом России

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», прокомментировал ситуацию с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, который перепутал его с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить?» - передает слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что Клаудиньо может этим летом пополнить ряды «Фламенго».

27-летний бразилец играет за петербургский клуб с 2021 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 18 миллионов евро, а его контракт рассчитан до середины 2027 года.