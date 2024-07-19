Глава Дагестана рассказал о задачах махачкалинского «Динамо» в дебютном сезоне РПЛ

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов высказался о задачах махачкалинского «Динамо» в дебютном сезоне Российской премьер-лиги.

Политический деятель отметил, что борьба за выживание не является дагестанской историей, при этом он дал понять, что команда не будет менять прошлогодний стиль игры.

«Я считаю, что Дагестан — это та житница, которая очень много плодов может принести не только для дагестанских футбольных клубов, но и в целом для российского футбола», — приводит слова Меликова «РИА Новости».

Напомним, что в первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» на выезде сыграет против «Химок».