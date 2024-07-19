Защитник Егор Погостнов досрочно вернулся в расположение московского «Локомотива» из аренды из дзержинского «Арсенала».

«Центральный защитник, последние полгода выступавший в белорусском «Арсенале» из Дзержинска, досрочно вернулся из аренды и начнёт новый сезон 2024/25 с нами», - говорится в заявлении «Локомотива»

20-летний футболист в составе белорусской команды принял участие в 13 играх, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнерам по команде.

Его соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfremarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.