Слишкович объяснил своё решение уйти из «Спартака»

Владимир Слишкович рассказал, почему принял решение покинуть московский «Спартака» по окончании прошлого сезона.

Боснийский специалист отметил, что это было верное решение с его стороны, ведь было странным, что приезжает новый тренер, а его ждет его ждёт специалист, который был в штабе прошлого наставника.

«У «Спартака» есть проект спортивный, спортивный директор решил взять нового тренера с его штабом. Я считаю, что это правильно, чтобы они все это сделали, как надо сделать, что потом не будет, а он виноват», - сказал Слишкович в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Слишкович руководил «Спартаком» после увольнения Гильермо Абаскаля.