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Агент Сафонов высказался о возможном переходе Баринова из «Локомотива» в «Алавес»

19 Июля 2024 • 12:28 Комментировать

Агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе полузащитника и капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

Агент отметил, что не готов это обсуждать, так как у игрока было повреждение.

«Сложно сказать. Но, думаю, стороны не договорятся. Есть определенные трудности с рабочей визой. К тому же, сам Баринов не молодеет», - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Контракт 27-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.

Ранее Баринов сообщил, что готов перейти в испанский клуб, однако предложение должно быть выгодно для всех сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алавес Алексей Сафонов Дмитрий Баринов ещё теги
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