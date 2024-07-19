Агент Сафонов высказался о возможном переходе Баринова из «Локомотива» в «Алавес»

Агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе полузащитника и капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

Агент отметил, что не готов это обсуждать, так как у игрока было повреждение.

«Сложно сказать. Но, думаю, стороны не договорятся. Есть определенные трудности с рабочей визой. К тому же, сам Баринов не молодеет», - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Контракт 27-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.

Ранее Баринов сообщил, что готов перейти в испанский клуб, однако предложение должно быть выгодно для всех сторон.