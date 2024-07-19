Экс-тренер «Спартака» Слишкович сообщил о возвращении в Россию

«Я приехал из Боснии, отдыхал чуть-чуть там и вернулся в Россию. Я здесь живу, остаюсь в России. У меня ребёнок здесь ходит в школу, так что моя жизнь сейчас концентрирована на России», - рассказал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».