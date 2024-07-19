Экс-тренер «Спартака» Слишкович сообщил о возвращении в Россию

Экс-тренер столичного «Спартака» Владимир Слишкович поведал о возвращении в России после расставания с «красно-белыми».
«Я приехал из Боснии, отдыхал чуть-чуть там и вернулся в Россию. Я здесь живу, остаюсь в России. У меня ребёнок здесь ходит в школу, так что моя жизнь сейчас концентрирована на России», - рассказал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, что «Спартак» завершил прошлый сезон под руководством боснийского специалиста. Московская команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. С нового сезона тренировать «красно-белых» будет серб Деян Станкович.
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