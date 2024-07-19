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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев поделился ожиданиями от дебютного сезона махачкалинского «Динамо» в РПЛ

19 Июля 2024 • 12:11 Комментировать
Химки
...
Динамо Махачкала
21.07 20:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от дебютного сезона клуба в Российской премьер-лиге.

Спортивный функционер отметил, что в команде нет мандража, но у игроков есть небольшое волнение.

«Динамо» должно играть так, как в последние годы. А поле уже рассудит, кто больше готов, кто будет доминировать. Это зависит не только от твоего настроя, но и от соперника», - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, что в первом туре нового сезона «Динамо» на выезде сыграет против «Химок» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала

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