Гаджиев поделился ожиданиями от дебютного сезона махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от дебютного сезона клуба в Российской премьер-лиге.

Спортивный функционер отметил, что в команде нет мандража, но у игроков есть небольшое волнение.

«Динамо» должно играть так, как в последние годы. А поле уже рассудит, кто больше готов, кто будет доминировать. Это зависит не только от твоего настроя, но и от соперника», - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, что в первом туре нового сезона «Динамо» на выезде сыграет против «Химок» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало – в 20:00 по московскому времени.