Алдонин высказался о матче ЦСКА с «Ростовом»

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался насчет предстоящего матча между «армейцами» и «Ростовом» в рамках первого тура Премьер-лиги.
«У «Ростова» планы на игру такие же, как у ЦСКА. Это очень непростой соперник, тем более это выездной матч. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, но это будет крайне непростая задача», - передает слова Алдонина «Спорт-Экспресс».
В первом туре ЦСКА на выезде встретится с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 20 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. В прошлом сезоне «армейцы» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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