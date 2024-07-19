Нигматуллин рассказал, как выступит «Локомотив» в новом сезоне

«У «Локомотива» больше потерь, чем приобретений. Судя по всему, связано это с уменьшением бюджета. Им по силам провести сезон не хуже, чем предыдущий. Что насчет борьбы за медали? Вряд ли», - передает слова Нигматуллина «Спорт день за днём».