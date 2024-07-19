Алдонин надеется, что ЦСКА поборется за чемпионство в новом сезоне

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился перспективами столичного клуба в ближайшем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России надеется, что «армейцы» будут бороться за чемпионство.

«Естественно, мне бы хотелось, чтобы трансферы и новый тренер положительно повлияли на команду, но лишь сезон сможет показать, насколько. Хочется посмотреть в начале чемпионата, как поведут себя новички», - приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Марко Николича в первом матче сезона, который пройдёт завтра, 20 июля, на выезде сыграют против «Ростова».