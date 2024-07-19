Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин поделился ожиданиями от сезона-2024/25 РПЛ

19 Июля 2024 • 11:36 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России рассказал, что ждет повторения прошлого сезона, когда чемпионская интрига длилась до последнего тура, однако, по его мнению, сейчас трудно назвать команду, которая составит конкуренцию «Зениту».

«Нужно сначала посмотреть первые игры чемпионата, и после них уже можно будет делать выводы. Пока мы видели лишь матч за Суперкубок, где «Зенит» был очень убедителен», - приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует завтра, 20 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Евгений Алдонин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Зидан приехал в расположение «Реала» Клопп принял решение по работе в сборной Англии Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире «Манчестер Сити» выбирает из двух полузащитников замену Родри Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Из «Барселоны» решил уйти звёздный полузащитник
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
11:42 · Россия. Премьер-лига
Алдонин надеется, что ЦСКА поборется за чемпионство в новом сезоне
11:36 · Россия. Премьер-лига
Алдонин поделился ожиданиями от сезона-2024/25 РПЛ
11:30 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Пока задача «Оренбурга» - победить в матче со «Спартаком»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «У Станковича немало вопросов по составу «Спартака»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Промес ассоциируется с легендой «Спартака», а не с преступником»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Корнеев – о «Локомотиве»: «Они будет бороться за место ниже пятого»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой шокирован возможным трансфером «Зенита»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Боков назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
10:51 · Россия. Премьер-лига
Черданцев назвал клуб, который сделает золотой дубль в новом сезоне
10:42 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Щетинин – о матче против ЦСКА: «Мы обязаны брать очки с топ-клубом»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Деограсия оценил готовность «Оренбурга» к новому сезону
10:30 · Россия. Премьер-лига
Деограсия высказался о матче со «Спартаком»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит в победу «Локомотива» над «Акроном»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Щетинин оценил трансферы «Ростова»
10:10 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» согласовал с «Зенитом» трансфер Вендела слухи
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Милан» может продать Йовича в «Зенит» - названо условие
09:51 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» назвал главных конкурентов в новом сезоне
09:42 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил перспективы Миранчука в США
09:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал фаворита нового сезона РПЛ
08:51 · Россия. Премьер-лига
В «Зенит» ответили на вопрос о будущем Радимова
08:39 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Локомотив» будет бороться за 9-10 место в новом сезоне»
08:34 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Не стоит ждать от «Спартака» феерии»
08:28 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Спартак» каждый год авансом называют претендентом на чемпионство»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Глушенков может стать главной ударной силой «Зенита»
08:10 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву»
Все новости
Рекомендуем