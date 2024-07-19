Алдонин поделился ожиданиями от сезона-2024/25 РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России рассказал, что ждет повторения прошлого сезона, когда чемпионская интрига длилась до последнего тура, однако, по его мнению, сейчас трудно назвать команду, которая составит конкуренцию «Зениту».

«Нужно сначала посмотреть первые игры чемпионата, и после них уже можно будет делать выводы. Пока мы видели лишь матч за Суперкубок, где «Зенит» был очень убедителен», - приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует завтра, 20 июля.