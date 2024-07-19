Андреев: «Пока задача «Оренбурга» - победить в матче со «Спартаком»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», рассказал о задаче команды на новый сезон РПЛ.
«Пока задача - победить в матче со «Спартаком», а потом двигаться шаг за шагом. Глупо выходить и говорить, что мы нацеливаемся на условное седьмое место. Надо показать максимум», - передает слова Андреев Metaratings.ru.
«Оренбург» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги домашним поединком против московского «Спартака». Матч состоится в воскресенье, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
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