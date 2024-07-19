Шавло: «У Станковича немало вопросов по составу «Спартака»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о выступлении команды под руководством Деяна Станковича в новом сезоне.
«Думаю, что у тренера конечно есть немало вопросов по составу. Хотя это наш взгляд со стороны. Кто как проявляет себя на тренировках, допустим, эта часть работы от нас скрыта», - передает слова Шавло Вobsoccer.ru.
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» в конце сезона-2023/2024. Станкович заключил со «Спартаком» двухлетнее трудовое соглашение.
В первом матче нового сезона РПЛ «красно-белые» на выезде встретятся с «Оренбургом».
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