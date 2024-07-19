Рианчо: «Промес ассоциируется с легендой «Спартака», а не с преступником»

Испанский специалист Рауль Рианчо высказался об уходе нидерландского форварда Квинси Промеса из московского «Спартака».
«Промес ассоциируется с легендой «Спартака», а не с преступником. Он многое сделал для клуба. Болельщики будут это помнить», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Промес покинул «Спартак» 1 июля. В составе московского коллектива Квинси провел в общей сложности 235 поединков. Нидерландец записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 голевых передач.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал лишь на пятой позиции в таблице.
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