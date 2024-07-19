Корнеев – о «Локомотиве»: «Они будет бороться за место ниже пятого»

Игорь Корнеев высказался о перспективах московского «Локомотива» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что не понимает столичный клуб ни по стратегии, ни в плане функционирования, ведь они потеряли Максима Глушенкова и Антона Миранчука, а в составе нет игроков их уровня.

«Не думаю, что Дмитрий Воробьев соответствует уровню топ клуба, если «Локомотив» хочет таким быть. «Локомотив» раздал футболистов. Они будет бороться за место ниже пятого», — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В первом туре подопечные Михаила Галактионова на своем поле сыграют против «Акрона».