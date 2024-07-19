Мостовой шокирован возможным трансфером «Зенита»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере сербского полузащитника Ивана Илича из «Торино» в петербургский «Зенит».
«Какие 25 миллионов? Он этих денег не стоит. Ему красная цена восемь миллионов или десять. Зарплата в три миллиона - это просто смешно. Просто ужас!» - передает слова Александра «Советский Спорт».
В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 31 поединок в чемпионате Италии. Илич отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Кроме того, хавбек получил три желтые карточки.
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