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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боков назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

19 Июля 2024 • 10:51 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков рассказал, какие команды будут бороться за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что к прошлогодней тройке призеров («Зенит», «Краснодар», «Динамо») могут присоединиться «Спартак» и ЦСКА, и надеется, что чемпионская интрига будет до последнего тура.

«Не могу сказать, что у «Зенита» самый сильный состав. Команда просто более стабильна, чем остальные», - приводит слова Бокова «Матч ТВ».

Напомним, что сезон-2024/25 РПЛ стартует завтра, 20 июля, матчем между «Локомотивом» и «Акроном», который начнется в 15:00 по московскому времени.

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