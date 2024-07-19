Черданцев назвал клуб, который сделает золотой дубль в новом сезоне

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от выступления петербургского «Зенита» в предстоящем сезоне.
«Зенит» отпразднует золотым дублем свой юбилей. Команда существенно укрепляется, чего не скажешь о других. На данный момент «Зенит» может соперничать только сам с собой», - передает слова Черданцева телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что в прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл. Подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ, Кубок страны и Суперкубок.
Новый розыгрыш Премьер-лиги «Зенит» начнет гостевым матчем с самарскими «Крыльями Советов».
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