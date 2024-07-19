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Защитник «Ростова» Щетинин – о матче против ЦСКА: «Мы обязаны брать очки с топ-клубом»

19 Июля 2024 • 10:42 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.45 2 2.65
20.07 20:00

Защитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА.

Игрок отметил, что будет борьба и первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу.

«Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом», - приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Стоит отметить, что «армейцы» не проигрывают на протяжении десяти очных матчей.

Напомним, что игра пройдет завтра, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасёва.

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