Защитник «Ростова» Щетинин – о матче против ЦСКА: «Мы обязаны брать очки с топ-клубом»

Защитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА.

Игрок отметил, что будет борьба и первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу.

«Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом», - приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Стоит отметить, что «армейцы» не проигрывают на протяжении десяти очных матчей.

Напомним, что игра пройдет завтра, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасёва.