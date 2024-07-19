Деограсия оценил готовность «Оренбурга» к новому сезону

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия оценил готовность уральской команды к новому сезону Российской премьер-лиги.

Напомним, что «Оренбург» проводил летние сборы в Турции, на базе «Фенербахче».

Испанский специалист отметил, что команда уже адаптировалась, что касается погодных условий.

«Нам в этом плане повезло, сильной жары не было, как 40 градусов. Нам пришлось адаптироваться немного к нашему искусственному полю, так как мы тренировались на натуральном. Думаю, что команда уже готова», - приводит слова Деограсии пресс-служба клуба.

Напомним, что в первом туре «Оренбург» на своем поле сыграет против московского «Спартака» (21.07).