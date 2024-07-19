Деограсия высказался о матче со «Спартаком»

Рулевой «Оренбура» Давид Деограсия поделился мнением о предстоящем матче против московского «Спартака» в стартовом туре Российской премьер-лиги сезона-2024/2025.
«Разницы большой нет, против кого начинать играть. «Спартак» - одна из самых сильных команд РПЛ, у них много болельщиков по всей стране. Ничего страшного, мы к этому готовились. Ждём предстоящую игру», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба.
Встреча между соперниками состоится на стадионе в Оренбурге в воскресенье, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
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