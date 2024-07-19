Деограсия высказался о матче со «Спартаком»

«Разницы большой нет, против кого начинать играть. «Спартак» - одна из самых сильных команд РПЛ, у них много болельщиков по всей стране. Ничего страшного, мы к этому готовились. Ждём предстоящую игру», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба.