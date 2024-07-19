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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов не верит в победу «Локомотива» над «Акроном»

19 Июля 2024 • 10:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
1 1.60 X 4.30 2 5.50
20.07 15:00

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своем поле сыграет против тольяттинского «Акрона».

Спортивный функционер отметил, что это будет тяжелый матч для «железнодорожников», ведь их соперник будет доказывать, что не зря ворвался в РПЛ, и, по его мнению, можно ожидать ничейный исход.

«Локомотив» ослаб: немало игроков ушло из команды. Сейчас железнодорожники на каком то перепутье и еще не знают, как и во что им играть», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Напомним, что игра пройдет завтра, 20 июля, и начнется в 15:00 по московскому времени.

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