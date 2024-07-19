Щетинин оценил трансферы «Ростова»

Защитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о летних трансферах команды с берегов Дона.

«И Ханкич, и Ятимов – оба неплохие вратари. Саравию я мало видел, он был на тренировках всего неделю. Так что надо смотреть на него в официальных играх. Так-то он неплохой футболист, техничный», - приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице. В первом туре нового сезона подопечные Валерия Карпина на своем поле сыграют против московского ЦСКА. Встреча пройдет в субботу, 20 июля. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.