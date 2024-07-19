Как выступит «Динамо» в сезоне-2024/25

В субботу, 20 июля, стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какой результат покажет московское «Динамо» в предстоящем розыгрыше.

Прошлый сезон

Летом 2023 года команду возглавил Марцел Личка, который уже был знаком отечественному зрителю по успешной работе в «Оренбурге». Чешскому специалисту с ходу удалось привлечь к команде болельщиков, ведь помимо своей атакующей футбольной философии, он радует поклонников открытостью и вечным оптимизмом.

За год Личке не удалось создать стабильный коллектив, яркие матчи порой сменялись жуткими провалами. Однако во второй части сезона «Динамо» выглядело увереннее и за тур до конца имело все шансы претендовать на чемпионский титул. Для победы в РПЛ «Динамо» было достаточно не проиграть в гостях «Краснодару», но москвичам не удалось справиться с этой задачей. Итог — поражение 0:1 и откат с вершины таблицы на третью позицию.

Трансферы

В летнее трансферное окно у «Динамо» только одна серьёзная потеря — Фёдор Смолов, который ушёл в «Краснодар». Что касается усиления, то «бело-голубые» закрыли главную проблемную позицию, подписав вратаря сборной России Андрея Лунёва.

Ушли: Владислав Карапузов («Пари НН»), Иван Ордец, Фёдор Смолов, Антон Шунин (все – свободный агент), Сергей Паршивлюк (завершил карьеру).

Пришли: Андрей Лунёв (свободный агент), Даниил Лесовой («Маккаби» Хайфа, вернулся из аренды).

Состав

Вратари: Игорь Лещук, Андрей Кудравец, Андрей Лунёв.

Защитники: Эли Даса, Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль, Иван Лепский, Станислав Бессмертный, Диего Лаксальт.

Полузащитники: Хорхе Карраскаль, Бителло. Даниил Лесовой, Иван Зазвонкин, Луис Чавес, Лука Гагнидзе, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Денис Макаров.

Нападающие: Муми Нгамалё, Вячеслав Грулёв, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин.

Подготовка

В летнее межсезонье «Динамо» провело четыре товарищеских матча, в том числе две игры Братского кубка. В первых двух встречах сборов команда Лички проиграла «Ахмату» (0:3) и «Партизану» (2:2, 2:4 – по пен.), после чего были победы над ОФК (2:0) и «Спартаком» (1:1, 5:4 – по пен.).

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Прогноз

«Динамо» под руководством Лички точно не будет скучным в новом сезоне, но, возможно, станет более сбалансированным. Вряд ли конкурентом для «Динамо» будет потерявший лидеров «Локомотив» и непонятный «Краснодар» Мусаева. Вероятно, «бело-голубые» ворвутся в тройку и будут бороться за медали со «Спартаком», но всё же станут третьими. У «Динамо» сразу несколько игроков пропустят старт сезона из-за участия в Кубке Америки, к тому же капитан уедет на Олимпиаду. У «Спартака», в отличие от «Динамо», таких проблем не будет, поэтому «бело-голубым» отдадим бронзу.

Прогноз: третье место.

Дмитрий Миляев