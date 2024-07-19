Что ждать от «Спартака» в сезоне-2024/25

В субботу, 20 июля, стартует новый розыгрыш Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какой результат покажет столичный «Спартак» в предстоящем розыгрыше под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

Прошлый сезон

Минувший сезон можно назвать провальным для «Спартака». После бодрого старта команда Гильермо Абаскаля посыпалась, и улучшений не было видно вплоть до самого увольнения молодого испанца. Весной «красно-белые» шли почти в середине таблицы, но ситуацию немного удалось выправить за счёт отставки Абаскаля и назначения временным наставником Владимира Слишковича. Под руководством боснийца «Спартак» ни разу не проиграл в семи турах РПЛ и финишировал на пятом месте. После этого «Спартак» назначил нового тренера, а Слишкович ушёл по собственному желанию.

Трансферы

Текущим летом «Спартак» серьёзно почистил состав, отказавшись от многолетнего капитана Георгия Джикии, которому не был предложен новый трудовой договор. Кроме того, «Спартак» не стал продлевать немотивированного Виктора Мозеса, а также отпустил несколько молодых ребят.

В плане усиления этим летом «Спартак» будет работать точечно, по крайней мере так заявили в клубе. Масштабной кампании не ожидается, но это не отменяет того, что клуб намерен потратить кругленькую сумму на новичков. Пока «Спартак» пополнил только 32-летний бывший форвард мадридского «Реала» Виллиан Жозе, который большую часть карьеры провёл в Ла Лиге. На днях ожидается ещё один громкий трансфер. Речь об Эсекьеле Барко из «Ривер Плейт», за которого «красно-белые» выложили 15 миллионов евро, сделав его второй дорогостоящей покупкой в истории клуба. Однако официального объявления пока не последовало.

Ушли: Илья Свинов («Балтика»), Константин Шильцов, Николай Толстопятов (оба – «Нефтехимик»), Виталий Шитов («Торпедо», аренда), Максим Лайкин («Енисей», аренда), Алекс Крал, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Квинси Промес (все – свободный агент), Леон Классен, Кейта Бальде (оба – разрыв контракта).

Пришли: Павел Мелёшин («Динамо» Минск», из аренды), Шамар Николсон («Клермон», из аренды), Виллиан Жозе («Бетис», 2 млн евро).

Состав

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов.

Защитники: Олег Рябчук, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Павел Маслов, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич.

Полузащитники: Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Хесус Медина, Михаил Игнатов, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Даниил Зорин.

Нападающие: Александр Соболев, Манфред Угальде, Виллиан Жозе, Павел Мелёшин, Шамар Николсон.

Подготовка

Под руководством Деяна Станковича «Спартак» провёл пять матчей, два из которых стали закрытыми — с «Торпедо» (3:1) и «Уфой» (1:0). В тех встречах, которые были доступны зрителям, «красно-белые» сыграли вничью с «Актобе» (1:1), уступили в дерби «Динамо» (1:1, 4:5 – по пен.) и разгромили «Насаф» (3:0). Стоит отметить, что в последнем матче против узбекистанского клуба «Спартак» выглядел весьма убедительно и на две головы превосходил соперника, однако по традиции не обошлось и без серьёзных огрехов в обороне.

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Прогноз

После осечки с Угальде «Спартак» взял нового нападающего, на которого будет делаться ставка в предстоящем сезоне. Кроме того, ожидается приезд Барко – ярко выраженной «десятки», которой в стане «красно-белых» нет уже давно. Если сюда добавить покупки «опорной собаки», левого вингера и левого защитника, то эффективность состава «Спартака» вырастет сразу в несколько раз. По слухам, клуб готов потратить на трансферы до 70 миллионов евро, поэтому новичков точно стоит ждать, пусть и не на все проблемные позиции.

Однако уже нынешний состав с учётом Барко выглядит мощным. Плюс ко всему у «Спартака» есть приличный ресурс на скамейке, даже несмотря на расставание с Джикией, Мозесом и потерей Промеса. Скорее всего, до чемпионства в первый год Станковича «Спартак» не дотянет, но забрать серебро «красно-белым» точно по силам.

Прогноз: второе место.

Дмитрий Миляев