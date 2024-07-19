«Галатасарай» согласовал с питерским «Зенитом» трансфер полузащитника Маркуса Вендела, об этом сообщает Pesindeyiz Galatasaray.

По данным источника, сумма компенсации составит 16 миллионов евро в рассрочку на несколько лет.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором команда Сергея Семака одержала победу над «Краснодаром» (4:2), Вендлел отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнерам по команде.