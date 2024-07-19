«Милан» может продать Йовича в «Зенит» - названо условие

«Милан» может продать сербского нападающего Луку Йовича этим летом. Это произойдет в том случае, если «россонери» подпишут нового форварда, рапортует Calciomercato.

Стоит отметить, что заинтересованность в подписании Йовича проявляет петербургский «Зенит». Также у нападающего есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Лука поучаствовал в 30 поединках во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.