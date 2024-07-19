Тренер «Зенита» назвал главных конкурентов в новом сезоне

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о конкурентах «сине-бело-голубых» в предстоящем сезоне.
«Кто главный конкурент? Все московские клубы. Есть «Краснодар», который в Суперкубке показал очень хороший футбол. Чемпионат России очень сложный, и каждый год меняются конкуренты», - приводит слова специалиста Sport24.
Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России.
Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует в грядущий уик-энд. В первом туре чемпионата страны подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против самарских «Крыльев Советов». Встреча пройдет 20 июля.
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