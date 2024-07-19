Сёмин оценил перспективы Миранчука в США

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».
«Все ли получится у Миранчука в США? Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Много комбинационной игры. Этот чемпионат ему подойдет», - передает слова специалиста «Спорт День за Днем».
Напомним, что в настоящий момент Алексей является игроком «Аталанты». В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 42 поединках, в которых забил четыре гола и отдал 12 ассистов.
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