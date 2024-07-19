Мостовой назвал фаворита нового сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Зенит» будет фаворитом сезона РПЛ, но, если Клаудиньо и Вендел уйдут, это сильно ударит по команде. Может, качество и пострадает, но команда возьмет количеством футболистов», - передает Metaratings.ru слова Мостового.
Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ команда Сергея Семака на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов».
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