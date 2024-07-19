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В «Зенит» ответили на вопрос о будущем Радимова

19 Июля 2024 • 08:51 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался о будущем в клубе бывшего футболиста Владислава Радимова.

«Владислав Радимов останется советником, несмотря на занятость на «Матч ТВ»? Остается», - передает слова руководителя «Спорт день за днём».

Напомним, что Медведев пригласил Радимова на должность советника по развитию молодежного футбола с «Зените» осенью 2022 года.

В новом сезоне Российской премьер-лиги петербургский клуб стартует гостевым поединком с «Крыльями Советов». Встреча состоится на стадионе в Самаре 20 июля, начало – 17:30 мск.

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