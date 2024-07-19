Кузьмичёв: «Локомотив» будет бороться за 9-10 место в новом сезоне»

Экс-руководитель академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Команда потеряла ярких игроков. Талантливой молодежью бороться за медали будет очень сложно. Думаю, «Локомотив» будет бороться за 9-10-е места. Слишком большие потери у них», - приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Этим летом ряды «Локомотива» покинули многие футболисты, в их число вошли Максим Глушенков, Антон Миранчук, Артём Дзюба и другие.

В прошлом сезоне московская команда финишировала на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.