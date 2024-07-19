Дьяков: «Не стоит ждать от «Спартака» феерии»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о выступлении «Спартака» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.
«Первые несколько матчей непредсказуемы. Мы не знаем, как команды провели предсезонку, у каждого тренера свой план. Долгое время без официальных матчей сказывается. Феерии ждать не стоит», - передает слова Дьякова Vprognoze.ru.
Напомним, что в стартовом туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Оренбургом». Матч состоится в воскресенье, 21 июля. В минувшем сезоне Премьер-лиги «народная команда» заняла пятое место в таблице.
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