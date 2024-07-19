Смородская: «Спартак» каждый год авансом называют претендентом на чемпионство»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о шансах московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Жду много ярких матчей и упорную борьбу за чемпионство. Поучаствует ли в гонке за трофей «Спартак»? Его каждый год авансом называют претендентом, но на деле предпосылок к этому нет», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Напомним, что в минувшем сезоне Премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд выиграли золотые медали. «Спартак», в свою очередь, финишировал лишь на пятом месте в таблице РПЛ.
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