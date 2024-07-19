Лепёхин: «Глушенков может стать главной ударной силой «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о новичке «сине-бело-голубых» - полузащитнике Максиме Глушенкове.

«Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. Все шансы на это есть. Но наверняка спрогнозировать этот момент невозможно», - передает слова Лепёхина Legalbet.

Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Полузащитник заключил с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года. В соглашении прописана опция продления на один сезон.