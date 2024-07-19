Терёхин: «Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву»

Экс-футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался о потенциальном трансфере полузащитника Дениса Черышева в Российскую премьер-лигу.
«Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву. Какие команды он бы мог усилить? Если он будет в форме, то даже первую семёрку не усилит. Ему было бы тяжеловато конкурировать, потому что у лидеров сильные легионеры», - передает слова Терёхина Legalbet.
Напомним, что Черышев является воспитанником мадридского «Реала». Кроме «королевского» клуба, россиянин поиграл в Испании за «Вильярреал», «Севилью» и «Валенсию». Последним клубом Дениса была итальянская «Венеция».
Бан пользователя