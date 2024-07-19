Терёхин: «Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву»

«Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву. Какие команды он бы мог усилить? Если он будет в форме, то даже первую семёрку не усилит. Ему было бы тяжеловато конкурировать, потому что у лидеров сильные легионеры», - передает слова Терёхина Legalbet.