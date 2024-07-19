«Динамо» и «Краснодар» могут снова помочь «Зениту» стать чемпионом в 30-м туре РПЛ

20 июля, в ближайшую субботу, стартует 33-й розыгрыш чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подметило некоторые интересные нюансы из календаря и прошлых лет.

Разборки прошлого сезона и три «Динамо» из 90-х

Когда состоится матч «Краснодар» – «Динамо» в новом чемпионате? Да-да, в 30-м туре. «Зенит» тогда будет играть дома – нет, не с «Ростовом», а с «Ахматом». Но ведь эти две команды сопоставимы, правда?

Напомним, в 30-м туре предыдущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» обыграл дома «Динамо» и лишил «бело-голубых» золота. Сам победивший «Краснодар» стал бы чемпионом, если бы «Зенит» не выиграл дома у «Ростова». А питерский клуб выиграл.

Впервые именно в Российской премьер-лиге состоятся динамовские дерби – между собой сыграют московское «Динамо» и махачкалинское. Последний раз два «Динамо» встречались в одном розыгрыше чемпионата России в эпоху до Премьер-лиги – в 1998 году. Это были «Динамо» (Москва) и «Динамо-Газовик» (ныне «Тюмень»). Они обменялись победами: тюменцы дома выиграли 2:0, а москвичи – 1:0. В 1992 и 1994 годах в высшем дивизионе играли три «Динамо» (московское, ставропольское и «Динамо-Газовик»).

Тольятти в Премьер-лиге и региональные дерби

В чемпионате 2023/2024 годов «Локомотив» первый матч проводил дома против «Рубина». Сейчас он сыграет также в родных стенах с другой волжской командой – «Акроном». Раньше команда из Тольятти участвовала в чемпионатах России дважды – в 1994 и 1996 годах. То была «Лада», и оба раза она вылетала из «вышки» с последнего места. Махачкалинский клуб сыграет в чемпионате России впервые с сезона-2018/2019, когда последний раз вылетел «Анжи». Что касается «Химок», то они вернулись в РПЛ за один год.

«Спартак» и «Оренбург» проведут официальный матч друг с другом второй раз подряд, и снова в Оренбурге. В этом же городе они встречались в последнем туре прошлого сезона – 0:0. Данная пара – единственное дежавю первого тура чемпионата-2023/2024 («Спартак» тогда дома победил «Оренбург» со счётом 3:2).

В новом сезоне зеркальная пара для первого тура и последнего только одна. «Акрон» и «Локомотив» сыграют между собой и на старте турнира, и на его финише.

Вернётся в чемпионат России самарское дерби в новом исполнении («Крылья Советов» против «Акрона»). Раньше региональными дерби в ЧР были противостояния «Ротора» и «Текстильщика» (1992-1996), «Луча» и «Океана» (1993), «Крыльев Советов» и «Лады» (1994, 1996), «Черноморца» и «Жемчужины» (1995-1999), «Сатурна» и «Химок» (2007-2009), «Кубани» и «Краснодара» (2011/2012-2015/2016), «Краснодара» и «Сочи» (2019/2020-2023/2024).

Расписание 1-го тура РПЛ-2024/2025

20 июля (суббота)

Локомотив – Акрон (15:00)

Крылья Советов – Зенит (17:30)

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Динамо Москва – Факел (20:00)

Ростов – ЦСКА (20:00)

21 июля (воскресенье)

Оренбург – Спартак (17:30)

Ахмат – Краснодар (20:00)

Химки – Динамо Махачкала (20:00)

22 июля (понедельник)

Пари НН – Рубин (20:00)

Кирилл Иванцов