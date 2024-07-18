Газзаев назвал шесть клубов, которые будут бороться за призовые места в РПЛ

Уже в грядущие выходные стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев спрогнозировал команды, которые в новом сезоне будут бороться за призовые места чемпионата России.

«Сейчас прогнозировать результаты сезона нет никакого смысла. Думаю, что за призовые места будут бороться «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА», - говорит Газзаев для Metaratings.

Напомним, что первым матчем нового сезона будет субботний поединок в Черкизове. Столичный «Локомотив» примет «Акрон» из Самарской области, который дебютирует в Премьер-лиге.