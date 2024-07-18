Тарханов: «Думаю, самарцы окажут серьёзное сопротивление «Зениту»

В рамках первого тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» примут дома обладателя требла по итогу прошлого сезона – питерский «Зенит». Бывший рулевой «крылышек» Александр Тарханов пожелал удачи некогда своей команде.

«Всё может быть, но «Зенит» намного сильнее. Думаю, самарцы окажут серьезное сопротивление с самоотдачей на высоком уровне. На игру, уверен, соберётся полный стадион, который поддержит «Крылья». Желаю самарцам вырвать ничейку. Предположу, что 2:2, обе команды атакующие», - говорит Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Крыльями» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 20 июля. Это первый игровой день нового сезона РПЛ. По итогу прошлого сезона самарцы стали девятыми в таблице, а питерский клуб стал чемпионом.