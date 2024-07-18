Яшин признан лучшим голкипером всех времён по версии FourFourTwo

Легенда московского «Динамо» Лев Яшин признан порталом FourFourTwo самым лучшим голкипером в истории. Он занял в рейтинге первое место. На второй позиции расположился ныне голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, третье место у Гордона Бэнкса, бывшего голкипера сборной Англии.

«На сегодняшний день Лев Яшин является единственным вратарем, завоевавшим «Золотой мяч» (главную индивидуальную награду в футболе) в 1963 году. Он был уникальным, лучшим русским футболистом всех времен и неподражаемым вратарем мирового класса», - уточняет портал.

Отметим, что на 14-е место портал поставил ещё одного бывшего советского голкипера Рината Дасаева.